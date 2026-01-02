الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء يكشف عن أحد أهم المتاحف في الصعيد.. تعرف عليه

عرض الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء فيديو توثيقيًا عن متحف ملوي بمحافظة المنيا، بوصفه أحد أهم المتاحف الإقليمية في صعيد مصر، لما يحمله من قيمة تاريخية وثقافية توثق عظمة الحضارة المصرية.

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن ما تمتلكه المحافظة من مقومات أثرية وسياحية فريدة يجعلها واحدة من أهم المحافظات ذات الثقل التاريخي في مصر، مشيرًا إلى أن المنيا تضم ما يقرب من ثلث آثار مصر، بما يعكس عمقها الحضاري وتنوع العصور التي شهدتها.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخرًا لمتحف ملوي، حيث وجّه بضرورة تكثيف جهود الترويج السياحي للمتحف، وتعزيز إدراجه ضمن البرامج السياحية بالمحافظة، نظرًا لما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية باعتباره أحد أهم المتاحف الإقليمية في صعيد مصر وضرورة استثمار المقومات الأثرية للمتحف في دعم السياحة الثقافية بالمحافظة، والتوسع في تنظيم الأنشطة التوعوية والتثقيفية لطلاب المدارس والجامعات، بما يسهم في تنمية الوعي التاريخي لدى النشء والشباب، وتعزيز الانتماء للهوية الحضارية المصرية.

