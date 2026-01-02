بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح 4 مساجد جديدة

أفتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 4 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد، اليوم الجمعة بقرى مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتهيئة المساجد لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل.

وأكد محافظ المنيا أن افتتاح المساجد يأتي ضمن اهتمام الدولة بتطوير دور العبادة، وتهيئة اجواء مناسبة للمصلين بمختلف القرى والمراكز.

وأوضح أن المساجد التي تم افتتاحها تشمل:

•مسجد الفتح بعزبة سلام منصور، قرية منشأة الذهب البحرية، مركز المنيا، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 186 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 160 مترًا مربعًا، ويضم مصلى للسيدات بمساحة 50 مترًا مربعًا.

•مسجد الإخلاص بقرية ريدة، مركز المنيا، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 250 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 200 متر مربع.

•مسجد التوحيد بقرية القرايشة الجديدة، مركز المنيا، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة اثنين مليون جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 180 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 150 مترًا مربعًا.

•مسجد الشرقي بقرية الشيخ عبدالله، مركز سمالوط، تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة 3 ملايين ونصف المليون جنيه، وتبلغ مساحته الإجمالية 218 مترًا مربعًا، وصحن المسجد 218 مترًا مربعًا.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة.