للخلاف على الأجر.. مصرع ربة منزل وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بملوي جنوب المنيا

لقت ربة منزل مصرعها بينما أصيب اثنين أخرين بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا إثر نشوب مشاجرة للخلاف على الأجر، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بين زوج المجني عليها وأحد الأشخاص يعمل بمهنة استورجي، على خلفية خلاف حول مبلغ مالي سبق الاتفاق عليه مقابل أداء عمل، إلا أن الزوج لم يسدد المبلغ، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم

بالانتقال والفحص، تبين مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها خلال المشاجرة، كما أُصيب اثنين آخريين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وجروح، نتيجة التعدي المتبادل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إيداع جثمان السيدة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة