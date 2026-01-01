جامعة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 530 شخصا بقرية منشأة الدهب

نظّمت جامعة المنيا قافلة تنموية متكاملة إلى قرية منشأة الدهب قبلي بمركز المنيا، لتقديم حزمة من الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لأهالي القرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية، وضمت القافلة 13 عيادة طبية متخصصة شملت: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، والنفسية والعصبية، والقلب، والصدر، والجلدية، والروماتيزم والتأهيل، في إطار الحرص على تقديم خدمة صحية شاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنيا لا تدّخر جهدًا في تقديم خدماتها الطبية والتوعوية للبيئة المحيطة من خلال كوادرها الطبية المتميزة، موضحًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 530 من أهالي القرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان عبر صيدلية القافلة التي تشرف عليها كلية الصيدلة، مع تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات متقدمة أو تدخلات متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية الصحية من كلية الطب بالجامعة لأهالي القرية، تناولت أخلاقيات المهنة والعلاقة بين الطبيب والمريض، وذلك بمشاركة طلاب الجمعية العلمية بكلية الطب، ضمن فعاليات القافلة، بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الطبية لدى المواطنين.