محافظ المنيا : تطوير ميدان الحميات وتجهيز استراحة لمرافقي المرضى

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا رئيس مدينة المنيا بالتنسيق الفوري مع مديرية الصحة، لرفع كفاءة أحد الأماكن غير المستغلة داخل نطاق مستشفى الحميات، وتجهيزه ليصبح استراحة مخصصة لانتظار أهالي المرضى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة للمحافظ بحي جنوب المدينة، حيث لاحظ تواجد عدد من أهالي المرضى والمرافقين بميدان الحميات خارج أسوار المستشفى، في مشهد غير حضاري ولا يليق بكرامة المواطن.

وعلى الفور، عاين محافظ المنيا ومرافقوه أحد الأماكن الفضاء وغير المستغلة داخل المستشفى، لبحث الإمكانية الهندسية والفنية لاستغلالها وتجهيزها كاستراحة لمرافقي المرضى، بما يضمن حمايتهم من تقلبات الطقس وتوفير سبل الراحة اللازمة، بدلًا من التواجد في الميادين العامة.

وأكد محافظ المنيا أن دور الدولة لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فحسب، بل يشمل رعاية ذوي المرضى وتوفير سبل الراحة لهم، مشددًا على أن كرامة أهالينا في المنيا خط أحمر، ولن يُسمح بافتراش المواطنين للأرصفة أمام المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن تطوير الميادين جزء لا يتجزأ من تحسين جودة الحياة اليومية.

وفي سياق متصل، وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الميادين العامة وتجميل المداخل الرئيسية، أصدر اللواء كدواني توجيهات مباشرة لرئيس المدينة ببدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحميات، وشملت التوجيهات: إعادة تخطيط الميدان بما يضمن سيولة الحركة المرورية، وتجميل المساحات الخضراء، وزيادة أعمال الإنارة، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المشاة أو تشوه المظهر الجمالي للمنطقة.