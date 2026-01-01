قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا : تطوير ميدان الحميات وتجهيز استراحة لمرافقي المرضى

ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا رئيس مدينة المنيا بالتنسيق الفوري مع مديرية الصحة، لرفع كفاءة أحد الأماكن غير المستغلة داخل نطاق مستشفى الحميات، وتجهيزه ليصبح استراحة مخصصة لانتظار أهالي المرضى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة للمحافظ بحي جنوب المدينة، حيث لاحظ تواجد عدد من أهالي المرضى والمرافقين بميدان الحميات خارج أسوار المستشفى، في مشهد غير حضاري ولا يليق بكرامة المواطن.

وعلى الفور، عاين محافظ المنيا ومرافقوه أحد الأماكن الفضاء وغير المستغلة داخل المستشفى، لبحث الإمكانية الهندسية والفنية لاستغلالها وتجهيزها كاستراحة لمرافقي المرضى، بما يضمن حمايتهم من تقلبات الطقس وتوفير سبل الراحة اللازمة، بدلًا من التواجد في الميادين العامة.

وأكد محافظ المنيا أن دور الدولة لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فحسب، بل يشمل رعاية ذوي المرضى وتوفير سبل الراحة لهم، مشددًا على أن كرامة أهالينا في المنيا خط أحمر، ولن يُسمح بافتراش المواطنين للأرصفة أمام المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن تطوير الميادين جزء لا يتجزأ من تحسين جودة الحياة اليومية.

وفي سياق متصل، وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الميادين العامة وتجميل المداخل الرئيسية، أصدر اللواء كدواني توجيهات مباشرة لرئيس المدينة ببدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحميات، وشملت التوجيهات: إعادة تخطيط الميدان بما يضمن سيولة الحركة المرورية، وتجميل المساحات الخضراء، وزيادة أعمال الإنارة، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المشاة أو تشوه المظهر الجمالي للمنطقة.

المنيا محافظ الحميات تطوير ميادين

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

جانب من الزيارة

نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعاً لمنتجات تحلية مياه البحر في دمياط

جائزة التميز الحكومي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

