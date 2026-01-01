قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
محافظات

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

في جولة ميدانية مفاجئة عكست إصرارًا واضحًا على تحسين المشهد الحضاري للمدينة مع بداية العام الجديد، تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الحالة العامة بعدد من شوارع وأحياء شمال وجنوب المدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة منظومة النظافة، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية الخاصة بالإشغالات في الشوارع الحيوية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع الحرية بحي جنوب المدينة، أعقبها المرور على شارع كورنيش النيل، أحد أهم الشرايين المرورية بحي شمال، مشدداً على ضرورة استعادة الأرصفة لصالح المشاة، والإزالة الفورية لكافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات على جانبي الطريق العام، مع تحرير محاضر مخالفة للمحال التجارية والمقاهي المتجاوزة للمساحات المقررة لها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تعدٍ يمس حق المواطن في الطريق.

وفي إطار فرض الانضباط المروري، وجّه المحافظ المرافق والوحدة المحلية بالتحفظ ورفع الدراجات النارية المتجمعة أمام أحد المطاعم الشهيرة، والتي كانت تشغل حرم الطريق العام وتتسبب في إعاقة حركة السير وحدوث اختناقات مرورية، مشددًا على تكثيف الحملات والدوريات المرورية لضبط أي مركبات أو دراجات تتخذ من الطريق أو الأرصفة مواقف عشوائية، مؤكدًا أن الطريق والرصيف حق أصيل للمشاة والسيارات.

كما تابع المحافظ مستوى النظافة العامة وكفاءة الإنارة وتمهيد الطرق بعدد من الشوارع الفرعية، موجّهًا برفع القمامة من نقاط التجميع أولًا بأول لمنع تراكمها، ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانة المتهالك منها فورًا، مع رصد أي حفر أو عوائق ناتجة عن أعمال إصلاحات سابقة، ووضع جدول زمني لإعادتها إلى حالتها الأصلية.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تعمل وفق استراتيجية واضحة قوامها أن «الشارع ملك للجميع»، ولن يُسمح بتحويل الشوارع الجانبية إلى مخازن أو مناطق عشوائية للإشغالات، مكلفًا رئيس المركز بضرورة التواجد الميداني المستمر، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة النظافة والانضباط بالحي، مؤكدًا أن جميع المطالب محل دراسة، وسيتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المنيا محافظ المنيا حملات نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

