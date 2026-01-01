قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

المنيا تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل احتفالا بالسنة الجديدة.. صور

الاحتفال بأعياد رأس السنة
الاحتفال بأعياد رأس السنة
ايمن رياض

حالة من السعادة والفرحة يعيشها أهالي المنيا، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية حيث حرصوا على تزيين الشوارع والميادين، بـ بابا نويل، سواء المجسمات الثابتة، او المتحركة، تزامنا مع احتفالات اعياد الميلاد. 

وقام الاطفال بشراء مجسمات وصور بابا نويل، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، وسط فرحة وسعادة من المارة بالشوارع والميادين، وحرص الشباب على إطلاق الألعاب الناريه والسماريخ احتفالًا ببدء العام الجديد مع الأمنيات ان يكون عاما مليئا بالسعادة والفرح للجميع.

كما تزينت مطرانيات وكنائس المنيا، بشجرة الكريمساس وبابا نويل، تزامنا مع احتفالات راس السنة، واعياد الميلاد، وخصصت اماكن بساحات الكنائس للتجميل، والاحتفالات

ومن جانبها رفعت الأجهزة الأمنية بالمنيا حالة الطوارئ وتم وقف الاجازات والراحات، تزامنا مع احتفالات مع الكريسماس وعيد الميلاد المجيد

كما أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق العامة بالمحافظة، بمناسبة احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، موجّهًا بإلغاء جميع الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، لضمان المتابعة المستمرة وحسن سير العمل وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ الفوري والتعامل السريع مع أي أحداث أو طوارئ طارئة خلال فترة الإجازات.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية فتح جميع الحدائق العامة أمام المواطنين، والاستعداد الكامل للمعديات العامة والخاصة لمواجهة زيادة أعداد المتنقلين، مع مراجعة المعدات واللنشات والتأكد من جاهزيتها، مشددًا على رفع كافة الإشغالات، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، والاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير الحركة المرورية، والتنسيق الكامل مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كلٌ في نطاقه الجغرافي.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية، وضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، وتجهيز أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب تكثيف الحملات الصحية على منافذ بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحيتها وتوافر الاشتراطات الصحية.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، واستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف، مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال العامة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال فترة الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة أو عدم مطابقة السلع للمواصفات.
 

المنيا رأس السنة احتفالات الكريسماس فرحة

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

الرئيس الروسي

مستشار بوتين السابق: الهجوم على المقر الرئاسي يقوّض المفاوضات مع أوكرانيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا.. أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

البرج الأيقوني

احتفالا بعام 2026.. علم مصر يزين البرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة

بالصور

أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

