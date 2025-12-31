المنيا.. تنفيذ 56 مشروعا بتكلفة 308 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة الطرق

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقرير حصاد قطاع مديرية الطرق والنقل خلال عام 2025 فى اطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحسين حركة النقل، وتيسير الخدمات، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال عام 2025 بلغ 56 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 308 ملايين و216 ألف جنيه.

رصف وتبليط

وتضمّن التقرير عرضًا لأبرز المشروعات المنفذة، والتي شملت أعمال رصف وإعادة رصف الطرق، وتبليط الشوارع ببلاط الإنترلوك، وتطوير عدد من الميادين، إلى جانب تحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدن والقرى.

وأشارت المهندسة هبه حافظ مدير مديرية الطرق و النقل بالمنيا إلى تطوير عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، من بينها: شارع مصطفى كامل، الكورنيش، محمد عبده، المحكمة، محطة الصرف، 23 يوليو، المطافي، الشواني، الكنيسة، ماري جرجس، فايد، كليوباترا، وطراد النيل.

كما شملت الأعمال تنفيذ بلاط إنترلوك بعدد من الشوارع والمناطق السكنية، واستكمال رصف تفريعات البحر والحرية والعاشر من رمضان، ورصف شوارع الميزان، والمدارس، والمخازن، ومنطقة العبور، إلى جانب إعادة رصف شوارع عزبة ناصر، والزكاة، وزمزم، وأبو حسيبة، والجمهورية، وناصر، وزهران، وعاكف، وقناوي.

كما تضمنت المشروعات رصف وتبليط شوارع النيل وأبو شناف، وامتداد توت عنخ آمون، وامتداد الأهرام (1)، وطرق مصرف ماقوسة، وشارع 26 يوليو، وشارع التفتيش، وشارع الثانوية العسكرية، وشارع بورسعيد، فضلًا عن استكمال أعمال المحور رقم (575)، وطريق الخريجين، والطريق من بوابة المنيا حتى العمارات الجديدة، والطريق المشترك مع قرى البرجاية وصفط اللبن.

وشملت الأعمال أيضًا رصف السوق الحضري بماقوسة، والمنطقة أمام مجمع الذكاء المكاني، وتجهيز معرض «أهلًا رمضان»، وطريق الإسماعيلية، وطرق المنطقة الصناعية، وتوسعة طريق عمر سلطان، وتبليط كورنيش النيل، وتطوير ميدان الفريق أبو شناف، ورصف موقفي سمالوط والمنيا، وإعادة رصف كمين دمشير، وطريق مصر – أسوان بمركز بني مزار.