تحرير 255 مخالفة تموينية متنوعة وضبط سلع غير صالحة ومجهولة المصدر بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات التجارية، والبدالين التموينيين، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 255 مخالفة متنوعة.وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ففي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 154 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، ومخالفة تعليمات التشغيل.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 72 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات تقدر بنحو 6 أطنان سكر، وكميات من المكرونة والعصائر والسجائر، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت مصنعات لحوم وفراخ ومكرونة ومشروبات غازية وحلويات، فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة لحوم بلدية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 29 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط.