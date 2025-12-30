قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة المنيا يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا
ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ، وذلك لمناقشة عددًا من الموضوعات  المتعلقة بمسيرة الجامعة التعليمية والبحثية والمجتمعية، واستعرض حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، وخططها المستقبلية وفي مقدمتها الاستعدادات الشاملة للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة خلال عام 2026.

وقدّم الدكتور عصام فرحات التهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا حافلًا بمزيد من الإنجازات والنجاحات، كما وجّه التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن جامعة المنيا ستظل نموذجًا وطنيًا راسخًا للوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ومؤسسة تعليمية تعكس قيم المواطنة والتسامح.

وناقش مجلس جامعة المنيا الاستعدادات الخاصة بانتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث شدّد الدكتور عصام فرحات، على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكداً على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، موجّهًا بضرورة إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة خلال 48 ساعة من انتهاء كل امتحان، بما يحقق مصلحة الطلاب، ويعكس مستوى الانضباط والكفاءة داخل المنظومة التعليمية، ويعزز ثقة المجتمع الجامعي في الأداء المؤسسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بما حققته جامعة المنيا من إنجازات غير مسبوقة، مشيدًا بحصولها على المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية والتحول الأخضر في مختلف منشآتها وأنشطتها الأكاديمية والخدمية، إلى جانب فوزها بأكبر مشروع بحثي تنموي في تاريخها ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والذي يمثل نقلة نوعية في ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

واستعرضت الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، شرحًا تفصيليًا لمشروع "الريادة الخضراء" والبروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء الذي تقوده جامعة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، موضحةً أن هذا المشروع الرائد يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة، ويُعد خطوة مهمة في تطبيق رؤية الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في مختلف أقاليم مصر، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الجامعة رسميًا شعار جامعة المنيا الجديد، على أن يتم إطلاقه اعتبارًا من الأول من يناير، إيذانًا ببدء الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، ومرور خمسين عامًا على تأسيسها (1976–2026)، حيث أكد رئيس الجامعة أن الشعار الجديد يعكس هوية الجامعة وتاريخها العريق، ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ودورها الحضاري والعلمي الممتد.

المنيا جامعة المنيا الامتحانات الفصل الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

متهم

رقص خادش .. قرار عاجل بشأن صانع محتوى بمصر الجديدة

محكمة

بسبب الميراث .. قرار بشأن المتهمين بمشاجرة السلاح الأبيض في أطفيح

واقعة كفر الشيخ

طلبت التحريات.. جهات التحقيق تقرر حجز الأب وصديقه في واقعة طفل كفر الشيخ

بالصور

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد