مجلس جامعة المنيا يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ، وذلك لمناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة الجامعة التعليمية والبحثية والمجتمعية، واستعرض حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، وخططها المستقبلية وفي مقدمتها الاستعدادات الشاملة للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة خلال عام 2026.

وقدّم الدكتور عصام فرحات التهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا حافلًا بمزيد من الإنجازات والنجاحات، كما وجّه التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن جامعة المنيا ستظل نموذجًا وطنيًا راسخًا للوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ومؤسسة تعليمية تعكس قيم المواطنة والتسامح.

وناقش مجلس جامعة المنيا الاستعدادات الخاصة بانتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث شدّد الدكتور عصام فرحات، على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكداً على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، موجّهًا بضرورة إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة خلال 48 ساعة من انتهاء كل امتحان، بما يحقق مصلحة الطلاب، ويعكس مستوى الانضباط والكفاءة داخل المنظومة التعليمية، ويعزز ثقة المجتمع الجامعي في الأداء المؤسسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بما حققته جامعة المنيا من إنجازات غير مسبوقة، مشيدًا بحصولها على المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية والتحول الأخضر في مختلف منشآتها وأنشطتها الأكاديمية والخدمية، إلى جانب فوزها بأكبر مشروع بحثي تنموي في تاريخها ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والذي يمثل نقلة نوعية في ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

واستعرضت الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، شرحًا تفصيليًا لمشروع "الريادة الخضراء" والبروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء الذي تقوده جامعة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، موضحةً أن هذا المشروع الرائد يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة، ويُعد خطوة مهمة في تطبيق رؤية الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في مختلف أقاليم مصر، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الجامعة رسميًا شعار جامعة المنيا الجديد، على أن يتم إطلاقه اعتبارًا من الأول من يناير، إيذانًا ببدء الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، ومرور خمسين عامًا على تأسيسها (1976–2026)، حيث أكد رئيس الجامعة أن الشعار الجديد يعكس هوية الجامعة وتاريخها العريق، ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ودورها الحضاري والعلمي الممتد.