المنيا.. قافلة طبية مجانية تخدم 5350 مواطنًا ببني مزار

نظمت القافلة الطبية المجانية «الأسرة الكبيرة» بالتعاون بين قيادة المنطقة المركزية العسكرية ومحافظة المنيا، ومديرية الصحة، ومديرية التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، بمركز بني مزار، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا .

وشهد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، فعاليات القافلة الطبية، التي شملت تخصصات متنوعة، منها: الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأنف والأذن، المسالك البولية، جراحة الأطفال، القلب والصدر، الجلدية، العيون، تنظيم الأسرة، العظام، بالإضافة إلى خدمات المعمل والأشعة، إلى جانب مبادرات صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، والأورام السرطانية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 5350 حالة، وتقديم العلاج بالمجان، في إطار توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة .