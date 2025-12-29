قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
محافظات

تحرير 282 مخالفة وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمان رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة توافر السلع وجودتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحمايةً لحقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة، مشددًا على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة والرقابة اليومية من قِبل كافة الجهات المعنية، للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 282 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية وحماية المستهلك.

وفيما يخص قطاع المخابز البلدية، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 153 مخالفة، شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في قطاع الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 83 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على طن سماد سوبر فوسفات، و52 عبوة دهانات، و13 شيكارة نخالة خشنة، و12 شيكارة علف، ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى كميات من الحلوى والسجائر.

 كما تم ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الكبدة واللحوم المستوردة، وضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير محاضر تشغيل منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 43 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

 وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود (طلمبة رصيف) بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المضبوطة.

