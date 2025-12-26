قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا

ايمن رياض

شيع أهالي مركز بني مزار شمال المنيا جثمان الشاب مينا هاني جاد حبيب، أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى دولة اليونان، وذلك عقب استلام الجثمان بمطار القاهرة الدولي قادما من العاصمة اليونانية أثينا.

خيمت أجواء من الصراخ والبكاء على أفراد أسرة الفقيد وذويه، وسط مشاركة واسعة من أهالي بني مزار الذين حرصوا على وداعه.

وقال عدد أصدقائه إن مينا هاني كان يتمتع بالسيرة الطيبة والاخلاق الحسنة، وأنه خاض تجربة الهجرة غير الشرعية بحثًا عن فرصة عمل وحياة أفضل، قبل أن تنتهي ويلقى مصيرة بالغرق إثر انقلاب المركب الذي كانت تقله بصحبة اخرين قرب السواحل اليونانية.

كانت السفارة المصرية باليونان قد أعلنت العثور على  14 شاب في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية في جزيرة كريت اليونانية في السادس عشر من ديسمبر الجاري، من بينهم 3 ضحايا من شباب محافظة المنيا.

وأسفر  الحادث وفقا لبيان السفارة المصرية باليونان عن وقوع ثلاثة ضحايا من أبناء محافظة المنيا، ضمن قائمة الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم، حيث ضمت الأسماء ضحايا من محافظات الشرقية الجيزة والمنيا، ومن أبناء المنيا مينا هاني جاد حبيب من بني مزار، وجورج جرجس ناجح حنا عبد الله من مطاي، مايكل حنا فايز شلبي من بني مزار .

وأعربت السفارة المصرية مجددًا عن خالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا، وناشدت في بيان لها بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة وعدم الإقدام وتحت أي مبرر، على محاولة السفر بالوسائل والطرق غير الشرعية، لما يمثله ذلك من مخاطر جسيمة، وحفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين
 

المنيا بنى مزار جنازة هجرة وفاة

