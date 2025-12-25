كدوانى : المنيا رائدة في زراعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية

خلال جولته الميدانية في حقول قرية بردنوها بمركز مطاي، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، زراعة محصول الكمون، في إطار دعم الدولة للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، التي تتمتع محافظة المنيا بميزة تنافسية في زراعتها وتصديرها للأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المحافظ أن المنيا تُعد من المحافظات الرائدة في إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، لما تمتلكه من مناخ مناسب وتربة ملائمة وخبرات متراكمة لدى المزارعين، مشيرًا إلى أن هذه المحاصيل تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الزراعي وتسهم في زيادة العائد التصديري وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، إلى جانب قيادات مديرية الزراعة وعدد كبير من المزارعين.

التوسع في الزراعة

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مؤكدًا أهمية دور الإرشاد الزراعي في نقل أحدث الأساليب الزراعية وتحسين جودة الإنتاج بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.