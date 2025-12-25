قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وسط حقول مطاى ..محافظ المنيا يعطى اشارة بدء انطلاق زراعة محصول القمح

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، زراعة محصول القمح من أحد الحقول الزراعية بقرية بردنوها بمركز مطاي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك باستخدام أعلى التقنيات الحديثة في الزراعة.

وتابع المحافظ تطبيق ثلاث طرق مختلفة لزراعة القمح على المصاطب، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، شملت الزراعة بالسطارة، والزراعة باستخدام البلانتر، إلى جانب الزراعة اليدوية، مؤكدًا أن هذه الأساليب الحديثة تعكس توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات الرائدة في إنتاج وتوريد القمح، لما تمتلكه من مقومات زراعية متميزة، مؤكدًا استمرار دعم المزارعين وتوفير الإرشاد الفني والتقني اللازم لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا، أن المحافظة تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح، باعتباره محصولًا استراتيجيًا هامًا، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة ما يقرب من 150 ألف فدان، من إجمالي المستهدف البالغ 217 ألف فدان.

وأكدت مدير الإرشاد الزراعي أن دور الإرشاد يتمثل في توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، وتقديم الخدمات الفنية والدعم المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للمزارع، ودعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.
 

