تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
محافظات

مجلس محافظة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد.. وإعداد تقرير بإنجازات 2025

محافظة المنيا
محافظة المنيا
أ ش أ

قدم المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا برئاسة المحافظ اللواء عماد كدواني، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما هنّأ المجلس الأخوة الأقباط من أبناء المحافظة وكافة ربوع مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًين عن تمنياتهم بأن يكون العام الجديد عام خير ونماء واستقرار على الشعب المصري العظيم، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان.
وطالب محافظ المنيا وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات، بإعداد تقارير إنجاز شاملة وموثقة حول مؤشرات الأداء والملفات التي تم إنجازها خلال عام 2025، معلنًا عن تشكيل لجنة مختصة لتقييم هذه التقارير وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة، وسرعة التنفيذ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين، مؤكدًا أن التقييم يستهدف تحفيز القيادات التنفيذية وتكريم المتميزين لترسيخ قيم العمل الجاد والانضباط الميداني.
كما ناقش المجلس خطة الجهات التنفيذية لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لعام 2026، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، مع تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي طوارئ خلال فترة الإجازات.
واستعرض المجلس التنفيذي استعدادات المحافظة لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 3 و4 يناير 2026، حيث شدد على مراجعة جاهزية كافة المقرات واللجان الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، وتهيئة المناخ الملائم لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنظمة.
كما استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم صابر عبد الحميد أمام المجلس، تقريرًا حول استعدادات المديرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس والإدارات التعليمية، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 10 يناير المقبل وتستمر حتى 22 يناير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان توفير مناخ هادئ وآمن للطلاب.
وأكد محافظ المنيا أن السوق الحضاري الجديد بمركز بني مزار يمثل نقلة نوعية وطفرة عمرانية، حيث يُقام على مساحة 12,600 متر مربع ويضم 100 باكية تستوعب نحو 300 محل تجاري، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 40 باكية لتجار الجملة و150 للقطاعي حتى الآن، مع استمرار العمل لاستكمال باقي المراحل.
واستعرض المحافظ تقدم معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المنفذة، والذي أسهم في تحقيق نسب إنجاز متقدمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُحدث تحولًا حقيقيًا في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري.

