محافظات

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

إبراهيم الهواري

يفتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، يرافقه الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة غدا الثلاثاء معرض " صنع فى جامعة بنها " وذلك الساعة 11 صباحا بمجمع الكليات ببنها.


ويشارك فى المعرض كليات الجامعة المختلفة حيث يضم المعرض كافة المنتجات والسلع التى تحتاجها الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.
من ناحية أخرى افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية تحت شعار "نبتكر مستقبل الرعاية الصحية" ،  والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويستمر حتى 11 فبراير الجارى.
وأعرب" الجيزاوي " خلال الجولة عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية " ، واستمع إلى آراء وأفكار الطلاب المشاركين بالهاكاثون ، مؤكدا حرص جامعة بنها على توفير بيئة محفزة وداعمة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم . 
وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي ، ان الهاكاثون يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية في مجالات الهاكاثون المختلفة .

