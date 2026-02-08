رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد مركز خدمة عملاء غرب شبرا الخيمة

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، جولة تفقدية لمركز خدمة عملاء حي غرب شبرا الخيمة، عقب نقله إلى مقره الجديد بشارع أحمد عرابي وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل الحصول عليها.



وخلال الجولة، أكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن نقل مركز خدمة العملاء يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمتعاملين، وحرصًا على توفير موقع أكثر سهولة في الوصول، يساهم في تقليل التكدسات وتخفيف العبء عن المواطنين، مشددًا على أن رضا المواطن هو المحور الأساسي لتطوير منظومة العمل داخل الشركة.



وأوضح رئيس الشركة أن المركز الجديد تم تجهيزه بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات في مكان واحد، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، وتقليل زمن الانتظار، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق خطة واضحة لتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة.

شكاوى المواطنين

ووجّه المهندس فودة العاملين بالمركز بضرورة حسن معاملة المواطنين، والالتزام بالمعايير المهنية في تقديم الخدمة، والتفاعل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، قائلًا: "المواطن شريك أساسي في منظومة العمل، وتقديم خدمة لائقة له حق أصيل وليس تفضّلًا".



كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء داخل مراكز خدمة العملاء، وربط تقييم العاملين بمدى رضا المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، مؤكدًا أن الشركة لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين أو يعوق حصولهم على خدمة مياه وصرف صحي آمنة ومنتظمة.



وفي ختام الجولة، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز ثقة المواطن في الجهات الخدمية.