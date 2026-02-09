مدير أوقاف بني سويف يلقي محاضرة علمية بمسجد علي بن أبي طالب

ألقى الدكتور سعيد حامد، مدير مديرية أوقاف بني سويف، محاضرة علمية بالمركز الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، ورفع المستوى العلمي والدعوي للأئمة والدعاة.

وجاءت المحاضرة بحضور عدد من الدارسين، حيث تناول مدير المديرية عددًا من القضايا الدعوية والفكرية المهمة، مؤكدًا دور الداعية في بناء الوعي، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة الفكر المتطرف بالحكمة والموعظة الحسنة.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الدارسين من خلال المناقشات وطرح الأسئلة، في أجواء علمية بنّاءة، تعكس حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الدعوي، والارتقاء بالخطاب الديني بما يواكب مستجدات العصر.



