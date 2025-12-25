في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب مصابا بالرأس بإحدى قرى المنيا

عثر أهالي إحدى قرى مركز المنيا على جثة سائق في العقد الثالث من عمره، مصابًا في الرأس، في ظروف غامضة، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بعثور أهالي إحدى قرى مركز المنيا على جثة شخص ملقاة على جانب أحد الطرق الزراعية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين أن الجثة لسائق يدعى ح.ج 25 سنت، ويظهر عليه تشوه في الرأس.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للعرض الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وكشف ملابسات الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة ، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

