محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لقرى الحسايبة وكفر خزام وطوخ

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لقرى الحسايبة وكفر خزام وطوخ بمركز ديرمواس، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد الاستعمالات المختلفة للأراضي، ودعم خطط التوسع العمراني المخطط.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالمخطط ستُستكمل من خلال وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لاعتماده نهائيًا، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة مستمرة في الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة داخل مراكز المحافظة.

