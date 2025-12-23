بتكليف من محافظ المنيا.. نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمغاغة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بالوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع انتظام سير العمل وآليات التعامل مع طلبات المواطنين، خاصة ما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، وطلبات التراخيص، والشكاوى المختلفة.

كما تضمنت الجولة لقاء عدد من المواطنين داخل المركز، للوقوف على مدى سرعة إنجاز المعاملات ومستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار رصد الواقع الفعلي للخدمة، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة لكل خدمة، وتفعيل منظومة التحول الرقمي بما يضمن الشفافية والنزاهة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأوضاع، وتوفير كافة سبل الراحة للمترددين على المركز.

جولات ميدانية

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تنفذها محافظة المنيا لمتابعة انضباط العمل الحكومي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.