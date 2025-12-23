كدواني يعلن انطلاق أعمال تطوير إستاد المنيا الرياضي سيتي كلوب

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد شركة استادات للاستثمار الرياضي، للإعلان عن بدء أعمال تطوير إستاد المنيا الرياضي (سيتي كلوب – City Club)، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ.

وذلك في انطلاقة جديدة نحو تطوير البنية الرياضية بمحافظة المنيا، وضمن الاهتمام المستمر بتوفير خدمات رياضية متكاملة للمواطنين، واستثمار طاقات الشباب،

وضم وفد الشركة كلاً من حسني التميمي، وملاك إسحاق، والمهندس محمد توفيق، حيث تم خلال اللقاء استعراض الرسومات النهائية للمشروع، ومكوناته المختلفة، إلى جانب الجدول الزمني للتنفيذ، بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وأكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير إستاد المنيا الرياضي يُعد نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، ويستهدف إنشاء منشأة رياضية عصرية تليق بأبناء المنيا، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول الرياضية المملوكة للدولة.

منشآت رياضية

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الرياضية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان، ودعم الشباب، وتعزيز الأنشطة المجتمعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة استادات للاستثمار الرياضي عن تقديرهم لدعم محافظ المنيا وتعاونه المستمر، مؤكدين التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يتوافق مع أحدث النظم العالمية في إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، ليكون إستاد المنيا الرياضي إضافة متميزة للقطاعين الرياضي والخدمي بالمحافظة.