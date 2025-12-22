تمهيدًا للافتتاح.. محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية النهائية لمركز طب أسرة "المحرص"

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التشطيبات النهائية لمركز طب الأسرة بقرية «المحرص» بمركز ملوي، والذي يُنفذ تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الدولة بقطاع الصحة، والوقوف على جاهزية الصرح الطبي تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة مطلع العام القادم.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول الموقف التنفيذي للمشروع، والمقام على مساحة 1400 متر مربع، بنسبة إنجاز بلغت 95%، موضحًا أن المركز يتكون من دور أرضي وطابقين علويين، وتم تصميمه وفق أحدث معايير الجودة الطبية، ومن المقرر أن يخدم نحو 44 ألف نسمة من أهالي قرية المحرص والقرى المجاورة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المركز يضم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية التي تضمن تقديم رعاية صحية شاملة، وتشمل عيادات تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، متابعة كبار السن، عيادات الأسنان، معامل طبية مجهزة، صيدلية، غرف تعقيم، غرف ملفات، وقسم استقبال وطوارئ، إلى جانب تخصيص الدور الأخير كسكن للأطقم الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة على مدار الساعة.

ورُوعي في تصميم المركز تلبية احتياجات ذوي الهمم، والالتزام بكافة اشتراطات الحماية المدنية لضمان سلامة المترددين.

وأشاد اللواء عماد كدواني بمستوى التنفيذ وجودة الأعمال الهندسية بالمركز، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الصحة في الريف، بما يحقق حياة كريمة للمواطنين، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وتجهيز المركز بكامل المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء التشغيل الفعلي في التوقيت المحدد.

وأكد المحافظ أن مركز طب أسرة «المحرص» يُعد تجسيدًا حقيقيًا لحرص الدولة على توفير خدمة طبية لائقة لأهالي القرية، وتقديم بديل صحي متكامل يُنهي معاناة المواطنين، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، من خلال تقديم خدمة صحية متميزة وقريبة من أماكن السكن، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشاد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بالدعم المتواصل والتدخل المباشر من اللواء عماد كدواني لدفع مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة، استعدادًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن العمل بالمركز كان متوقفًا، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز 30%، إلا أنه بتوجيهات المحافظ الحاسمة وقرار تغيير المقاول لعدم الجدية، استعاد المشروع وتيرته التنفيذية المتسارعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا القرار أحدث طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز من 30% إلى 95% خلال شهر واحد فقط، مؤكدًا أنه من المقرر استلام المركز رسميًا خلال يناير المقبل، على أن تبدأ فورًا أعمال الفرش والتجهيز بأحدث المعدات الطبية، بفضل المتابعة الميدانية الدقيقة من القيادة التنفيذية بالمحافظة.