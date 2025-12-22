في استجابة سريعة.. طوارئ مستشفى الفكرية بالمنيا تنهي معاناة طفل وتنقذ حياته

​تمكن الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام ، بعد تدخل طبي لاستخراج جسم غريب من تجويفه الأنفي كاد أن يتسبب في أزمة تنفسية حادة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الوزير عماد كدواني، محافظ المنيا، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور محمود عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور أسامة مفتاح مدير المستشفى.

فقد ​استقبل المستشفى الطفل وهو يعاني من صعوبة بالغة في التنفس وضيق في المجرى الهوائي، وبالفحص تبين وجود جسم غريب يبلغ طوله 4 سم مستقراً في فتحة الأنف اليمنى، وعلى الفور تدخل الفريق الطبي المكون من الدكتورة موريفان نادي وحمدي بيومي ​وبإشراف الدكتور مدحت سليم رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، حيث تم استخراج الجسم الغريب بنجاح، واستقرت الحالة الصحية للطفل تماماً.

​

​وأشاد الدكتور أسامة مفتاح، مدير مستشفى الفكرية بكفاءة الطاقم الطبي وسرعة تعامله مع الحالات الحرجة، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة