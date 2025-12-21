افتتاح 10 معامل متطورة بكليات الحاسبات والطب والصيدلة بجامعة المنيا الأهلية

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية 10 معامل تعليمية متطورة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والطب والصيدلة، وذلك بحضور قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية.

شهد الافتتاح الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة المنيا للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير برنامج الطب، والدكتور عبد المجيد أمين علي، عميد قطاع الهندسة والحاسبات، والدكتورة سارة دكروري، مدير برنامج الذكاء الاصطناعي، والدكتورة نهي أنور حسين، مدير برنامج الطب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشهدت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي افتتاح 3 معامل جديدة، ضمن خطة توسعية تستهدف مضاعفة الإمكانات التعليمية والتطبيقية، حيث أوضح الدكتور عصام فرحات أن هذه المعامل تأتي استكمالًا 3 معامل سابقة، ليصل إجمالي معامل الجامعة إلى 17 معملًا، من بينها ستة معامل تخصصية تشمل معمل التصميم المنطقي، ومعمل الذكاء الاصطناعي، ومعمل الإلكترونيات، وقد جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير التقنية لدعم المقررات الدراسية التطبيقية وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي السياق ذاته، شمل الافتتاح تدشين 7 معامل حديثة بكلية الطب بجامعة المنيا الأهلية، مزودة بأحدث الميكروسكوبات التعليمية والرقمية، والمجهزة بكاميرات وشاشات عرض تتيح التصوير والعرض المباشر، مع إمكانية الربط اللاسلكي عبر شبكات الواي فاي ودعم أنظمة الأندرويد وIOS، وكذلك معامل الصيدلة التي تخدم تخصصات: العقاقير، والكيمياء الصيدلية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي، والأدوية والسموم، والصيدلانيات، والصيدلة الإكلينيكية، بما يعزز من جودة التدريب العملي ويحقق تفاعلًا مباشرًا بين الطالب والمحتوى العلمي.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن المعامل التعليمية تمثل جوهر العملية التعليمية الحديثة، مشددًا على أن بناء خريج متميز لا يتحقق إلا من خلال بيئة تدريب عملي متطورة تحاكي الواقع المهني، وتمنح الطالب فرصة التعلم بالممارسة واكتساب المهارات الفعلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعامل الجديدة تتيح للطلاب تجربة تعليمية متكاملة قائمة على الاستخدام المباشر للتقنيات الحديثة، بما يؤهلهم للاندماج السريع في سوق العمل.

