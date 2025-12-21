قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 10 معامل متطورة بكليات الحاسبات والطب والصيدلة بجامعة المنيا الأهلية

افتتاح المعامل بالجامعة الأهلية
افتتاح المعامل بالجامعة الأهلية
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية 10 معامل تعليمية متطورة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والطب والصيدلة، وذلك بحضور قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية.

شهد الافتتاح الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة المنيا للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير برنامج الطب، والدكتور عبد المجيد أمين علي، عميد قطاع الهندسة والحاسبات، والدكتورة سارة دكروري، مدير برنامج الذكاء الاصطناعي، والدكتورة نهي أنور حسين، مدير برنامج الطب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس.


وشهدت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي افتتاح 3 معامل جديدة، ضمن خطة توسعية تستهدف مضاعفة الإمكانات التعليمية والتطبيقية، حيث أوضح الدكتور عصام فرحات أن هذه المعامل تأتي استكمالًا 3 معامل سابقة، ليصل إجمالي معامل الجامعة إلى 17 معملًا، من بينها ستة معامل تخصصية تشمل معمل التصميم المنطقي، ومعمل الذكاء الاصطناعي، ومعمل الإلكترونيات، وقد جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير التقنية لدعم المقررات الدراسية التطبيقية وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي السياق ذاته، شمل الافتتاح تدشين 7 معامل حديثة بكلية الطب بجامعة المنيا الأهلية، مزودة بأحدث الميكروسكوبات التعليمية والرقمية، والمجهزة بكاميرات وشاشات عرض تتيح التصوير والعرض المباشر، مع إمكانية الربط اللاسلكي عبر شبكات الواي فاي ودعم أنظمة الأندرويد وIOS، وكذلك معامل الصيدلة التي تخدم تخصصات: العقاقير، والكيمياء الصيدلية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي، والأدوية والسموم، والصيدلانيات، والصيدلة الإكلينيكية، بما يعزز من جودة التدريب العملي ويحقق تفاعلًا مباشرًا بين الطالب والمحتوى العلمي.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن المعامل التعليمية تمثل جوهر العملية التعليمية الحديثة، مشددًا على أن بناء خريج متميز لا يتحقق إلا من خلال بيئة تدريب عملي متطورة تحاكي الواقع المهني، وتمنح الطالب فرصة التعلم بالممارسة واكتساب المهارات الفعلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعامل الجديدة تتيح للطلاب تجربة تعليمية متكاملة قائمة على الاستخدام المباشر للتقنيات الحديثة، بما يؤهلهم للاندماج السريع في سوق العمل. 
 

المنيا جامعة المنيا الأهلية معامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

ترشيحاتنا

سمية الألفي

تحملت في صمت.. رحيل سمية الألفي إحدى ايقونات الفن بعد هزيمتها للسرطان

تحويل السيارة إلي غاز

بالتقسيط وبدون مقدم| كيفية تحويل السيارة إلي غاز.. البترول توضح الخطوات

سكن لكل المصريين 7

هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد