هل تقرر تعديل نظام التقييمات لطلاب المدارس خلال الترم الثاني 2026؟|توضيح عاجل

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إستمرار عقد التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026 بنفس النظام المتبع في الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 .

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات متكررة له ، أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أنه من أبرز الإجراءات المتخذة تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية

متابعة دقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة ، شدد خلالها على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.

كتيبات التقييمات الموحدة

وكان قد شهد العام الدراسي 2024/2025 خطوة غير مسبوقة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال تقديم كتيبات التقييمات الموحدة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وقياس مستوى الطلاب بشكل دوري.



وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي يتم فيها إصدار كتيبات تقييم موحدة على مستوى الجمهورية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم في تقليل رهبة الامتحانات النهائية عبر تدريب الطلاب على التقييم المستمر، أسبوعياً لتقليل القلق من امتحانات نهاية العام.



كما تم خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جزء من درجات المادة لأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل، كما قامت الوزارة بإطلاق منصة متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه الكتيبات بصيغة "PDF".



كما نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، آليات واضحة لتنفيذ هذه التقييمات داخل الفصول الدراسية ووضعت ضوابط لتنفيذها، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على معالجتها فوراً.