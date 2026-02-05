خاص | إبراهيما نداي سبب إيقاف القيد الـ 11 لنادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الـ 11 بسبب قضية جديدة.

وعلم صدى البلد أن السبب في إيقاف القيد رقم 11 للزمالك هو المستحقات المتأخرة لـ إبراهيم نداي والبالغة مليون و600 ألف دولار.

1- جوزيه جوميز : 120 ألف دولار.

2- مساعدين جوميز: “3 قضايا” 60 ألف دولار.

3- كريستيان جروس : 133 ألف دولار.

4- فرجانى ساسى " 505 ألف دولار.

5- نادى إستريلا البرتغالى : 200 ألف يورو.

6- نادى شالروا البلجيكى : 170 ألف يورو.

7- نادي نهضة الزمامرة المغربي : 250 ألف دولار

8- نادي أولكساندريا في صفقة خوان ألفينا : 800 ألف دولار