رياضة

الزمالك شايل سيفه.. تمسك باللوائح ويضغط لحل أزمة إزدحام مباريات فبراير

حمزة شعيب

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن حالة من الدهشة بين مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب توقيت إعلان اتحاد الكرة عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأكدت المصادر أن إدارة الزمالك تعتزم مخاطبة اتحاد الكرة رسميًا، للمطالبة بإعلان جدول مواعيد مباريات كأس مصر بالكامل حتى المباراة النهائية، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وضمان وضوح الرؤية الفنية والإدارية للأندية المشاركة.

وأضافت المصادر أن الزمالك ينتظر ردًا واضحًا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بشأن موعد مباراة الفريق أمام سموحة في مسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 12 فبراير الجاري، خاصة في ظل ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة حاسمة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 14 فبراير، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم صدي البلد، أن هناك اعتراضًا كبيرًا داخل الزمالك على تحديد موعد مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر يوم 17 فبراير الجاري، معتبرة أن هذا التوقيت يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل خوض الفريق مواجهة قوية أمام كايزر تشيفز مساء يوم 14 فبراير، وعدم حصول اللاعبين على فترة الراحة الكافية وفقًا للوائح المعمول بها.

وشددت المصادر على أن إدارة الزمالك تطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في مواعيد المباريات، بما يضمن العدالة بين جميع الأندية، مؤكدة في الوقت ذاته احترام النادي الكامل للوائح المنظمة للمسابقات.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة وجود تنسيق واضح بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لتفادي فرض ضغوط تؤدي إلى تحديد مباريات في توقيتات غير مناسبة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

