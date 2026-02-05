عدم الجاهزية الفنية تُبعد هادي رياض عن قائمة الأهلي أمام شبيبة القبائل

خرج هادي رياض، مدافع النادي الأهلي، من قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد هادي رياض بسبب عدم الجاهزية الفنية، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية خلال المرحلة الحالية، خاصة مع أهمية اللقاء وصعوبته خارج الديار.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، في إطار سعي الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على العناصر الأساسية والخبرات المتاحة لتعويض الغيابات، مع استمرار تجهيز بعض اللاعبين للمشاركات المقبلة خلال الفترة القادمة.