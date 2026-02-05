أيمن يونس: معتمد جمال يشبه البرتغالي كيروش .. " الاتنين قلبهم ميت"

أشاد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، بتواجد العديد من قطاع الناشئين في الفريق الأول لكرة القدم في مباريات الدوري الممتاز.

وقال أيمن يونس في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ًالزمالك يتميز بوجود قطاع ناشئين قوي ومعتمد جمال مدرب مغامر وتوظيفه للاعبين رأى ومقامر ومغامر مثل كارلوس كيروش والاتنين قلبهم ميت.

وتابع: جمهور الزمالك تاج ووقود وحامي نادي الزمالك وجمهور الزمالك عظيم بسبب ما شافوه طوال السنوات الماضية.

واختتم: وأطالب مجلس الزمالك بطمأنينة الجمهور ووضع خارطة الطريق للفريق.