عاجل
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
مستعدون لمشاركة قصة نجاحنا|وزير التعليم يكتب مقالاً عن إنجازات مصر التعليمية
محافظة الجيزة تزيل أكبر بؤرة «فريزة» بشارع عمرو بن العاص بفيصل وحملات نظافة مكبرة بشارع كعبيش
رياضة

أيمن يونس: معتمد جمال يشبه البرتغالي كيروش .. " الاتنين قلبهم ميت"

ايمن يونس
ايمن يونس
ياسمين تيسير

أشاد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، بتواجد العديد من قطاع الناشئين في الفريق الأول لكرة القدم في مباريات الدوري الممتاز.

وقال أيمن يونس في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ًالزمالك يتميز بوجود قطاع ناشئين قوي ومعتمد جمال مدرب مغامر وتوظيفه للاعبين رأى ومقامر ومغامر مثل كارلوس كيروش والاتنين قلبهم ميت.

وتابع:  جمهور الزمالك تاج ووقود وحامي نادي الزمالك وجمهور الزمالك عظيم بسبب ما شافوه طوال السنوات الماضية.

واختتم: وأطالب مجلس الزمالك بطمأنينة الجمهور ووضع خارطة الطريق للفريق.

ايمن يونس الزمالك الدوري

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

لافروف

اقرأوا التاريخ أولا.. لافروف يوبخ وزير الدفاع الألماني علنًا

روسيا والولايات المتحدة

أكسيوس: روسيا والولايات المتحدة تتفقان على تمديد معاهدة ستارت الجديدة

الجامعة العربية

من نيويورك.. الجامعة العربية تدفع بمبادرات شاملة للعدالة والتنمية الاجتماعية

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

