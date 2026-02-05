قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مي زين الدين: فضية البطولة العربية إنجاز مهم وبداية الطريق نحو توهج سلة الكراسي المتحركة في مصر

مي زين الدين
مي زين الدين
محمد سمير

أكدت مي زين الدين، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أن حصول منتخب مصر على الميدالية الفضية في البطولة العربية للمنتخبات بالكويت يُعد إنجازًا مهمًا، يعكس حجم العمل المبذول داخل منظومة اللعبة خلال الفترة الماضية.

وقالت مي زين الدين في تصريحاتها: أشعر بفخر كبير بما قدمه لاعبو منتخب مصر خلال البطولة العربية، والوصول إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي يؤكد أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح، وأن لدينا مجموعة مميزة قادرة على المنافسة بقوة عربيًا وقاريًا.

وأضافت: المباراة النهائية أمام منتخب الكويت كانت قوية وصعبة، والفريق قدم أداءً رجوليًا حتى اللحظات الأخيرة، وخسر بفارق نقاط بسيط أمام منتخب مستضيف مدعوم بالجمهور، وهو ما لا يقلل على الإطلاق من قيمة ما تحقق.

وأشادت رئيس الاتحاد بالأداء الجماعي للمنتخب، قائلة: ما يميز هذا الجيل هو الروح القتالية والالتزام التكتيكي، والانسجام الواضح بين اللاعبين، وهو نتاج عمل مستمر من الجهاز الفني والإداري، ودعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد.

وتابعت: نتعامل مع الميدالية الفضية باعتبارها خطوة مهمة، وليست نهاية المشوار، فالهدف الأكبر هو الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، والتي تمثل أولوية قصوى لنا خلال الفترة القادمة.

وحرصت مي زين الدين على توجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة، قائلة: نثمن دعم الدولة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتهنئته للمنتخب تعكس الاهتمام الكبير برياضات ذوي الهمم، وهو ما يمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لمواصلة العمل وتحقيق إنجازات أكبر.

واختتمت تصريحاتها بقولها: أعد جماهير الرياضة المصرية بأن الاتحاد سيواصل توفير كل سبل الدعم الفني والإداري للمنتخب، من أجل البناء على ما تحقق في البطولة العربية، والظهور بشكل يليق باسم مصر في البطولات القارية والدولية المقبلة.

مي زين الدين البطولة العربية فضية البطولة العربية الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة منتخب مصر

