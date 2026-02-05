المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات

أفادت وزارة الداخلية المغربية، بأن عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من المدن المعرّضة لمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، إلى الخميس، وذلك وفق نظام يراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل المتضررين في ظروف آمنة.

وأوضحت الداخلية المغربية، فى بيان، أن هذه العمليات أسفرت عن إجلاء ونقل ما مجموعه 143 ألفًا و164 شخصًا، موزعين على عدد من الأقاليم، في إطار العمليات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم بإقليم العرائش إجلاء 110 آلاف و941 شخصًا، مقابل 16 ألفًا و914 شخصًا بإقليم القنيطرة، و11 ألفًا و696 شخصًا بإقليم سيدي قاسم، إضافة إلى 3 آلاف و613 شخصًا بإقليم سيدي سليمان، وذلك في اطار مواصلة السلطات العمومية تعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية.