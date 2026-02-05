تعد كيكة اليوسفى من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها بجوار المشروبات المختلفة.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة اليوسفي من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة اليوسفي



1 ونص كوب دقيق منخول

كيس بيكنج

كوب الا ربع زيت

كوب الا ربع سكر

علبه زبادى وزن 105 جرام

3 بيضات صغيرة

3 اكياس فانيلا

2 قشر يوسفي كبار

طريقة عمل كيكة اليوسفي

في بولة كبيرة اخلطي المكونات السائلة مع قشر اليوسفي في الخلاط.

اخلطي المكونات الجافة وضيفي الباقي تدريجيا على المكونات السائلة.

ضع صينية الكيك في فرن ساخن حتى تمام الطهي وبالهنا والشفا.