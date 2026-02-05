قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: جهود مصر أسقطت وعود نتنياهو بعدم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بعدم فتح معبر رفح على الإطلاق باعتباره شريانًا للمقاومة، قد سقطت على أرض الواقع بفضل الجهود المصرية، موضحًا أن هذه التحركات عكست دورًا محوريًا لمصر في التعامل مع ملف المعابر، بما يخدم الجوانب الإنسانية ويحد من محاولات فرض أمر واقع إسرائيلي.

وأضاف أنور خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك في المقابل مخططات جارية لتوسيع منفذ العوجة، بما يسمح بإدخال بضائع التعافي المبكر، إلى جانب المساعدات الإغاثية ومواد إعادة الإعمار، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء الإنسانية عن قطاع غزة.

كما حذّر الباحث في الشؤون الإسرائيلية من ممارسات وصفها بالإجرامية تُرتكب بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك عمليات قتل ممنهج، إلى جانب ملاحقة الأشخاص الذين يدخلون من مصر إلى قطاع غزة، حيث يتم اختطاف بعضهم والتحقيق معهم، في إطار سياسة تضييق وترهيب ممنهجة، مشددًا على ضرورة تحرك الضامنين وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية، للتصدي لهذه الانتهاكات وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري على الأرض.

نتنياهو معبر رفح اخبار التوك شو فلسطين الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

منصة “روبلوكس”

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

الذكاء الاصطناعي

مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي فهل هي على وشك الانتهاء ؟

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD | تفاصيل

بالصور

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

التمر
التمر
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد