باحث: جهود مصر أسقطت وعود نتنياهو بعدم فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بعدم فتح معبر رفح على الإطلاق باعتباره شريانًا للمقاومة، قد سقطت على أرض الواقع بفضل الجهود المصرية، موضحًا أن هذه التحركات عكست دورًا محوريًا لمصر في التعامل مع ملف المعابر، بما يخدم الجوانب الإنسانية ويحد من محاولات فرض أمر واقع إسرائيلي.

وأضاف أنور خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك في المقابل مخططات جارية لتوسيع منفذ العوجة، بما يسمح بإدخال بضائع التعافي المبكر، إلى جانب المساعدات الإغاثية ومواد إعادة الإعمار، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء الإنسانية عن قطاع غزة.

كما حذّر الباحث في الشؤون الإسرائيلية من ممارسات وصفها بالإجرامية تُرتكب بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك عمليات قتل ممنهج، إلى جانب ملاحقة الأشخاص الذين يدخلون من مصر إلى قطاع غزة، حيث يتم اختطاف بعضهم والتحقيق معهم، في إطار سياسة تضييق وترهيب ممنهجة، مشددًا على ضرورة تحرك الضامنين وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية، للتصدي لهذه الانتهاكات وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري على الأرض.