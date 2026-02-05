أليو بدارا لاعب فاركو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود بالدوري

حصل أليو بدارا مهاجم نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود بالجولة الـ 17 من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد حرس الحدود.

تعادل الفريقين

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق حرس الحدود مع نظيره فاركو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو وحرس الحدود

وفي الدقيقة 14، تقدم حرس الحدود عن طريق محمود أوكا، فيما تعادل فاركو عن طريق بابكر ندياي في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 57 تقدم فاركو بالهدف الثاني عن طريق باباكار نداي، وتعادل محمد عبيد لحرس الحدود في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع فاركو رصيده للنقطة 13 ليحتل المركز الـ17.

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

حارس المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسلام أبو سليمة - فوزي الحناوي - مؤمن عوض - معتز محمد

الوسط: محمد أشرف روقا - كوبر - إيسو - محمود أوكا

الهجوم: عبد الله حافظ - محمد حمدي