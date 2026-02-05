قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
رياضة

أليو بدارا لاعب فاركو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود بالدوري

أليو بدارا
أليو بدارا
إسلام مقلد

حصل أليو بدارا مهاجم نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود بالجولة الـ 17 من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد حرس الحدود.

تعادل الفريقين

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق حرس الحدود مع نظيره فاركو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو وحرس الحدود

وفي الدقيقة 14، تقدم حرس الحدود عن طريق محمود أوكا، فيما تعادل فاركو عن طريق بابكر ندياي في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 57 تقدم فاركو بالهدف الثاني عن طريق باباكار نداي، وتعادل محمد عبيد لحرس الحدود في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع فاركو رصيده للنقطة 13 ليحتل المركز الـ17.

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

حارس المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسلام أبو سليمة - فوزي الحناوي - مؤمن عوض - معتز محمد

الوسط: محمد أشرف روقا - كوبر  - إيسو - محمود أوكا

الهجوم: عبد الله حافظ - محمد حمدي

أليو بدارا نادي فاركو فاركو حرس الحدود بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

