شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتقال فوزي الحناوي من حرس الحدود لـ بيراميدز على سبيل الإعارة

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتقال فوزي الحناوي من حرس الحدود الي بيراميدز علي سبيل الإعارة

فوزي الحناوي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فوزي الحناوي من حرس الحدود الي بيراميدز علي سبيل الإعارة".

وكان قد قال فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إن تجربة نادي الاتحاد السكندري هي الأبرز في مسيرته الكروية، حيث قضى 6 سنوات داخل قلعة الشاطبي، منحته خبرات كبيرة، مشددًا على أنه رحل وهو قائد للفريق وراضيًا عن كل ما قدمه للنادي الساحلي.

وأضاف الحناوي في تصريحات لأحمد المصري ببرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لاعب الكورة كل ما بيكبر بيعرف يقيم نفسه أحسن، وأي تجربة مش هتفضل كويسة على طول، لأنه فيه حاجات أنت لك يد فيها وحاجات خارجة عن إرادتك، ممكن تقدم مستوى قوياً وتقاتل وتدوس على نفسك وتلعب وأنت مصاب، ومتلاقيش فرصة أو تقدير من المدرب، بالتالي الموضوع بيكون صعب على أي لاعب نفسيًا وفنيًا وبدنيًا.

وتابع لاعب حرس الحدود الحالي: خدت قرار الرحيل عن الاتحاد السكندري وأنا في حالة صعبة جدًا، كنت متأكداً أنني أنفذ كل المطلوب مني من المدربين، لعبت ظهير أيمن وأيسر وجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب، وأديت المطلوب مني في كل المراكز طبقًا لتعليمات المدير الفني، أنا كلاعب دوري تنفيذ تعليمات المدير الفني مش آراء الجمهور، وده هو النجاح.

وواصل فوزي الحناوي: محدش ظلمني في الاتحاد السكندري لكني لم أحصل على فرصتي كاملة بسبب كابتن طارق العشري، آخر موسم لي في النادي لعبت 12 دقيقة فقط ومكنتش بتدرب مع الفريق تدريبات جماعية، قعدت مع المدير الفني عدة مرات لمعرفة أسباب استبعادي وأخبرني أنني احتاج للعب بشكل أقوى، ورغم تنفيذ طلبه لكنني لم أحصل على فرصة كاملة للمشاركة رغم تدخل الحاج محمد مصيلحي.

وواصل لاعب الأهلي السابق: آخر موسم لي مع الاتحاد السكندري كان الأصعب في مسيرتي، لكنني كنت واثق إن ربنا شايل لي حاجة أحسن لأني بعمل المطلوب مني ومش مقصر، الموضوع لم يكن شخصيًا مع كابتن طارق العشري ولا أعرف حتى الآن أسباب استبعادي، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وأنهى فوزي الحناوي: بعشق الحاج محمد مصيلحي ورحيله خسارة كبيرة لنادي الاتحاد السكندري، ورغم تدخله في أزمتي مع كابتن طارق العشري، لكنني لم أحصل على فرصتي كاملة، الحالة النفسية للاعب الكورة مهمة جدًا، والتعامل النفسي من المدير الفني يأتي كأولوية عن التجهيز الفني والبدني، الفترة دي كانت صعبة جدًا، ورغم كده تفكيري اتغير وبقيت أقوى في مواجهة الصعوبات. 

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

