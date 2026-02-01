شوبير يحذر يورتشيتش: الطرد سيزداد حال استمرارك بهذه الطريقة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر راديو «أون سبورت» عن تصريحات مدرب بيراميدز، يورتشيتش، قبل مباراة نهضة بركان الأخيرة، والتي أثارت جدلًا حول تعامل الحكام معه.

وقال شوبير إن يورتشيتش أشار في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولات الإفريقية إلى أن هناك من لا يرغب في فوز بيراميدز بالبطولات، مؤكدًا أن طرده أصبح هدفًا رئيسيًا لأي حكم، حتى عندما يكون الاعتراض على القرار منطقيًا، وهو ما ظهر بشكل واضح في مباريات الدوري الأخيرة.

وأضاف شوبير: «أولاً، هذا مؤتمر صحفي يخص إفريقيا، فما دخل الدوري في الموضوع؟»، مشيرًا إلى أن الحكام في مصر دلعوه بشكل زائد في البداية، لكن عندما بدأ التعامل معه بشكل طبيعي، بدأ يتلقى الطرد.

وحذر شوبير المدرب قائلاً: «خلي بالك، الطرد سيزداد في الفترة المقبلة إذا استمريت بهذه الطريقة»، مؤكدًا على ضرورة احترام آلية التعامل مع الحكام. وختم شوبير بالتذكير بأهمية الاعتذار عند الخطأ، قائلاً: «لو أغلط أي حد، أرفع إيدي وأقول أنا آسف، وأعتذر».