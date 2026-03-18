هل تُرفع العقوبة؟.. إعلامي يحسم الجدل حول استئناف الأهلي قبل مواجهة الترجي

نفى الإعلامي محمد سعيد ما تردد بشأن عدم نظر لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في طلب النادي الأهلي لإلغاء عقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وكتب محمد سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "كل ماورد عبر بعض المواقع التونسية برفض إستئناف الأهلي علي قرارات لجنة الانضباط غير صحيح وعارٍ تماما من الصحة.

وأضاف أنه من المؤكد أن المباراة حتى الآن بدون جمهور نظرا لعدم نظر لجنة الاستئناف لطعن الأهلي وتأجيل جلسة الاستماع التي كان مقرر إقامتها بالأمس بسبب انشغالهم بملف المغرب والسنغال.

وتابع: ‏وطبعا عدم النظر للاستئناف والمباراة بعد أقل من 72 ساعة يجعل قيمة القرار فيما بعد يفقد أهميته لأنك هتكون نفذت قرار اللعب بدون جمهور وحتي لو نجحت في الغاء بعض العقوبات الأخرى.

واختتم: عموما الـ CAF يتعامل مع المباراة حتي الآن وفي كل إجراءتها علي انها بدون جمهور ، لدرجة انه حدد عدد الحضور علي المستوي الرسمي لإدارات الناديين تنفيذاً لقرار لجنة الانضباط ولعدم نظر الاستئناف علي القرار حتي تلك اللحظة.

وكان الأهلي قد تقدم باحتجاج رسمي عقب تأجيل جلسة الاستئناف، اعتراضًا على العقوبة التي فرضها «كاف» إثر أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي شهدت قيام بعض جماهير النادي بإلقاء الزجاجات على لاعبي الجيش الملكي المغربي خلال المباراة على استاد القاهرة.