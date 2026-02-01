نادي الحسين يثمن اهتمام أندية مصر بـ عودة فاخوري بعد انتقاله لـ بيراميدز

وجه نادي الحسين الرياضي الأردني رسالة شكر وتقدير إلى عدد من الأندية العربية، تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم للاعب الفريق عودة فاخوري، وما أظهروه من تقدير فني واحترافي لمسيرته وإمكاناته.

وأعلن نادي الحسين الرياضي الأردني، صباح اليوم الأحد، عن إتمام انتقال لاعبه عودة الفاخوري إلى صفوف نادي بيراميدز ، في صفقة نهائية، ضمن تحركات النادي السماوي لدعم قائمته خلال المرحلة الحالية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي صادر عنه، أن الشكر موجه إلى كل من نادي بيراميدز والنادي الأهلي من مصر، ونادي الرياض السعودي، إلى جانب ناديي سيراميكا كليوباترا وZED المصريين، مشيدًا بالمتابعة الجادة والتقييم المهني الذي حظي به اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكد البيان أن جميع مراحل التواصل والمناقشات تمت في أجواء اتسمت بالاحترافية والاحترام المتبادل، وهو ما يعكس عمق العلاقات الرياضية بين الأندية، ويعزز قيم التعاون داخل المنظومة الكروية العربية.

وأشار نادي الحسين الرياضي إلى أن هذا الأسلوب الاحترافي في التعامل يصب في مصلحة اللاعبين، ويسهم في تطوير بيئة كرة القدم، ويدعم مسيرة الأندية في صناعة وتقديم المواهب.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النادي يواصل العمل على فتح آفاق أوسع أمام اللاعبين الأردنيين، لتمكينهم من الظهور والتألق على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم مستقبل الكرة الأردنية.