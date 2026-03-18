أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS PSARA ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تفرغ شحنة تبلغ حوالى 70195 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27885 طن تشمل 2355 طن أسمنت و 109 طن كسب صويا و 5850 طن يوريا و 19571 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46369 طن تشمل : 2296 طن قمح و 329 طن مواسير و 1500 طن مولاس و 2209 طن حديد و 11000 طن ذرة و 1075 طن خشب زان و 10860 طن خردة و 15900 طن فول و 1200 طن زيت طعام .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 954 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4213 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50466 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42286 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1199 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6518 حركة .
ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم اليونان
