ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم اليونان

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS PSARA ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تفرغ شحنة تبلغ حوالى 70195 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27885 طن تشمل 2355 طن أسمنت و 109 طن كسب صويا و 5850 طن يوريا و 19571 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46369 طن تشمل : 2296 طن قمح و 329 طن مواسير و 1500 طن مولاس و 2209 طن حديد و 11000 طن ذرة و 1075 طن خشب زان و 10860 طن خردة و 15900 طن فول و 1200 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 954 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4213 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50466 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42286 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1199 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6518 حركة .