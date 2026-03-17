دمياط .. تقييم أداء عمل الوحدات المحليه بمراكز ومدن المحافظة

استعرض الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، أبرز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال ترؤسه لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و اللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

أكد " محافظ دمياط " على أنه تم العمل على عدد من الملفات والتعامل مع عدد من التحديات ووضع حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الجهود التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد بروتوكول تعاون لاستغلال المبانى القائمة بمركز التدريب والتوعية برأس البر لصالح الوزارة وطرح المساحة كفرص استثمارية لتعظيم العائد الاقتصادي، و التعامل مع مشكلة عدم انتظام الجهد الكهربائي بدمياط الجديدة وتحقيق الاستقرار بها لدعم النشاط الاستثمارى والاقتصادي بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات لتسليم محطة معالجة صرف صحي بالركابية تمهيدًا لتشغيلها عقب عيد الفطر المبارك لخدمة ٥ قرى ، وأوضح " المحافظ " أنه جارى إعداد بروتوكول تعاون لتنظيم آليات التعامل مع الأراضي ذات الولاية المشتركة مع الأوقاف لتذليل العقبات التى تواجه المواطنين ورفع معدلات القبول بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ، مشيرًا أيضًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتخطى العقبات التى تواجه مشروع إنشاء مستشفى فارسكور لاستكمال الأعمال، وكذا التنسيق لتنفيذ أعمال الترميم بمستشفى عزبة البرج المركزى.

كما استعرض " محافظ دمياط " الجهود المبذولة مؤخرًا لرفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالمحافظة وصيانة المعدات المعطلة ، لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد ودعم منظومة العمل ، كما استعرض أبرز الخطوات المتخذة لزيادة الموارد الذاتية و رفع كفاءة منظومة النظافة و الاقتصاد الأخضر ، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية

وعلى جانب آخر ،، ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتنسيق مع عدد من القطاعات وذلك للدفع بمعدلات التنفيذ بهذه المشروعات.

وشهدت الجلسة كذلك متابعة معدلات الأداء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بملفات التصالح فى مخالفات البناء و تقنين أراضى الدولة والرد على الإفادة التنظيمية والمتغيرات المكانية و الموجة ال28 ، ومتأخرات المراكز التكنولوجية والادارات الداخلية والرد على شكاوى البوابة الحكومية وما تم تنفيذه بملف ترخيص المحال العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 .

كما تم متابعة للموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها القطاعات المختلفة والجداول الزمنية لنهو الأعمال...

وشهدت الجلسة الإحاطة بعدد من القرارات منها قرار محافظ دمياط بتحديد أسعار أسطوانات الغاز ، حيث تقرر العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من 10 مارس 2026، لتبلغ قيمة الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) 275 جنيهًا عند تسليمها من المستودع، و285 جنيهًا خارج المستودع، بينما بلغت قيمة الأسطوانة التجارية (25 كجم) 550 جنيهًا تسليم المستودع، و565 جنيهًا خارج المستودع .

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة وزارة الزراعة لتخصيص قطعة أرض بقرية "أم الرزق" بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإقامة موقف سيارات وسوق عمومى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" و إعتماد الرأى بشأن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلي المعتمد لقرية العبيدية بمركز فارسكور لحل مشكلة استخراج التراخيص لمركز الشباب.