محافظ دمياط يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد البحر



شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، احتفال الأوقاف بليلة القدر ، بمسجد البحر بمدينة دمياط، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف ولفيف من القيادات و جموع من المواطنين.

هذا وقد تقدم " محافظ دمياط " بخالص التهانى إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بليلة القدر ، داعيًا الله أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء

هذا وقد بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية ، كما ألقى مدير مديرية الأوقاف خطبة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر مستشهدًا بقول الله تعالى "﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾