محافظ دمياط يشارك بمائدة الإفطار الجماعى بدمياط الجديدة



شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمائدة الإفطار الجماعى الذى نظمته مؤسسة أنهار الخير للتنمية بمدينة دمياط الجديدة، فى إطار مبادرتها لافطار عشرة آلاف صائم تزامناً مع الاحتفال بليلة القدر .

حيث شارك بالمائدة أيضًا الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و النائبة عبير رخا عضو مجلس النواب، والأستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي

وحرص " المحافظ " على التواصل مع الحضور، وهنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واعرب عن سعادته بمشاركته اليوم بمائدة الإفطار التى جسدت صورة رائعة للتكاتف والتلاحم المجتمعى حيث شارك خلالها آلاف الصائمين على مائدة واحدة وسط أجواء من المحبة والألفة، وثمن جهود مؤسسة أنهار الخير ومتطوعيها لتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي ،وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة البالغ بالمبادرات الاجتماعية لما تمثله من أثر ايجابى على المجتمع.