شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، إطلاق مبادرة " دمياط إيد واحدة " لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة ، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجاريه ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

هذا وقد تفقد " المحافظ " المنفذ المُقام اليوم بمنطقة المطرى بمدينة دمياط، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

حيث تتضمن المبادرة ١٦ سيارة متنقلة متاحة بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الثانية عشر منتصف الليل يتوافر به جميع السلع الأساسية والغذائية والحلويات ومستلزمات العيد .

هذا وقد أكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن المبادرة جاءت كنتاج لتكاتف الجهود بين أجهزة الدولة والغرفة التجارية و التجار ، لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية و بأسعار مخفضة وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وثمن الجهود المبذولة لمشاركة كبرى السلاسل الغذائية بدمياط و الشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكدًا أن المبادرة ستجوب المحافظة وذلك لتعزيز أهدافها والوصول إلى المواطنين بكافة المناطق