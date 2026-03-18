لغة الأرقام لا تكذب .. مي عمر تحتفل بنجاح «الست موناليزا» بعد نهاية ماراثون دراما رمضان

احتفلت الفنانة مي عمر بنجاح مسلسلها «الست موناليزا»، الذي خاضت به منافسات موسم دراما رمضان الجاري.

وكتبت مي عمر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : الحمد لله انتهى شهر رمضان لكن لغة الأرقام لا تكذب كشفت بيانات البحث العالمية عن المسلسلات الأكثر طلبًا ومتابعة حول العالم".

وأضافت مي عمر : " مسلسل الست موناليزا يكتسح ويتصدر المركز الأول عالميًا، مسجلًا أعلى معدلات البحث، مع سيطرة واضحة في كندا وأوروبا ".

يضم مسلسل «الست موناليزا» بعض الفنانين منهم مي عمر وشيماء سيف، منهم أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، وفاء عامر، سلوى محمد علي، جوري بكر، مصطفى عماد، وحازم إيهاب، إضافة إلى آخرين. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.