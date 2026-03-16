قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

محمد سيد بشير: مي عمر اختارت تتر مسلسل الست موناليزا قبل بدء التحضيرات

باسنتي ناجي

كشف المؤلف محمد سيد بشير كواليس مسلسل "الست موناليزا"، بطولة النجمة مي عمر، بدايةً من تتر العمل وحتى نهايته، موضحًا حقيقة تغيير النهاية، وفقًا لآراء الجمهور كما تداول خلال الفترة الماضية.

وقال بشير عن أداء الفنان أحمد مجدي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" على إذاعة "نجوم إف إم": "عمر أحمد مجدي ما كان هيصعب عليكي في المسلسل، وفيه جملة قالها حسن في المسلسل "المشاعر ديه سايبهالكم أنتو"، ديه مواصفات الشخصيات السامة".

‏https://www.instagram.com/reel/DV7N9O9jGhI/?igsh=NWtkdXF2dW43a2k2

وأشار بشير إلى أن مي عمر قامت باختيار تتر المسلسل قبل بدء التحضيرات، قائلًا: "التتر كان اختيار مي عمر، من أول الكلمات، ولما قعدت معاها سمعتني أغنية التتر فقولتلها إيه ده انتي عملتي التتر قبل المسلسل، فقالتلي الأغنية حلوة أوي وشبهنا".

‏https://youtu.be/e3JUWDWsGuc

كما أوضح حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "الست موناليزا"، قائلًا: لا، صعب، وبحسه إفلاس فكري أكتر، لكن لو العمل يستحمل، ليه لأ؟، يعني فيلم "هروب اضطراري" كنا هنعمله جزء تاني بالفعل وحضرناه وكتبناه، لأن العمل كان يتحمل، لكن فيه أعمال تانية لا".

‏https://www.instagram.com/reel/DV7G4LVDNq5/?igsh=eXhnYjd5emI4dmdt

وأشار إلى أن قصة المسلسل مستوحاة عن قصة حقيقية بنسبة 80%، قائلًا: "القصة حقيقية بنسبة 80%، لما جيت اتعرفت على الشخصية الحقيقية وبدأت تحكيلي بحكم إني مؤلف واستوقفني كلامها وفضل الموضوع في دماغي فترة، لحد ما أنا اللي طلبت عايز أسمع القصة ومن كتر اللي كان بيتعمل ضحكت، الواقع دموي وقاسي أوي، ومكنش ينفع نعرض اللي كان موجود، والصح إننا نكون موناليزا مش حسن، الصح إننا نكون ناس اصحاء نفسيين واجتماعيًا وفي نيتنا لكن احنا دلوقتي في مجتمع إن الغاية تبرر الوسيلة حتى لو على حساب الناس اللي منك".

‏https://www.instagram.com/reel/DV6-qxMjCLn/?igsh=eDgxbWV0ODRqNzV4

وأكد بشير على أنه لم يقم بتغيير نهاية المسلسل، كما أشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إحنا مخلصين كتابة المسلسل يوم 1 ديسمبر، إحنا مغيرناش أي حاجة، وقولنا كفاية الأحداث ضاغطة ع الناس طول الوقت وطول الـ 15 حلقة، وكمان كان فيه زمايلي الصناع والنجوم كتيرك بيكلموني؛ لأن الأحداث مستفزاهم، ولما اتأخرت الحلقة 12 حصلت ضجة، وأنا خوفت واتخضيت؛ لأننا سيزون فيه مسلسلات كتير وناجحة ولكن تاثيرك يبقى لهذه الدرجة، فاجئني"، واستكمل حديثه مازحًا: "لو كنا حطينا النهاية الحقيقية كان هيتم اغتيالنا". 

‏https://www.instagram.com/reel/DV7XmE9jFhB/?igsh=YTVteGxxY3YxcjVl

وتطرق بشير في حديثه عن أزمة المؤلفين في الوطن العربي، التي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة، قائلًا: “لا إحنا عندنا مشكلة في المخرجين، وعندنا مؤلفين شاطرين جدًا، لكن عندنا مخرجين قليلين جدا اللي بيفهموا في الدراما، ويضيفوا للعمل، وتقريبًا هما 10 مخرجين، منهم:  شادي عبد السلام ومحمد عبد السلام وأحمد عبد الوهاب ومحمد محيي؛ وده لأن فيه مخرجين بيكون ليهم حسابات تانية، زي اللي بيفضّل التكنيك أكتر من التركيز على السيناريو، وفيه مخرجين بيركزوا على الصورة مش على الحوار اللي بيتقال، وعلى فكرة المسئول الأول والأخير عن أي عمل هو المخرج، بيقدر يطلع بيك سابع سما وينزل بيك سابع أرض”

الست موناليزا مي عمر موناليزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

