مصر بخير فنيًا .. فجر السعيد تشيد بموهبة إيهاب فهمي بعد أولاد الراعي

أشادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بأداء الفنان إيهاب فهمي، مؤكدة أنه يمتلك طاقة تمثيلية نادرة وحضورًا مميزًا يضيء أي عمل فني يشارك فيه.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن حضور إيهاب فهمي في أي عمل يعد بمثابة “نور ينبثق من النص”، مشيرة إلى أنه قدم أداءً لافتًا خلال العام الماضي، حيث أبهر الجمهور بدوره في مسلسل إش إش، بينما ظهر هذا العام بشكل مختلف ومميز في مسلسل أولاد الراعي.

وأضافت أن إيهاب فهمي يمثل ظاهرة تمثيلية خاصة، لما يمتلكه من قدرة على تقديم أداء متلون يتغير من دور لآخر، مؤكدة أنه لا يشبه أي ممثل متواجد على الساحة الفنية حاليًا، كما يتمتع بقدرة كبيرة على استغلال المساحات التمثيلية داخل العمل وتقديمها بشكل ممتع للمشاهد.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وجود فنانين بهذه الموهبة يعكس قوة الساحة الفنية، قائلة: “مصر فعلاً بخير فنيًا”.

صناع مسلسل اولاد الراعي

يضم مسلسل أولاد الراعي نخبة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، إلى جانب نرمين الفقي وأمل بوشوشة وإيهاب فهمي وفادية عبد الغني ومحمد عز، والعمل من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.

مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل اولاد الراعي

ُعرض مسلسل أولاد الراعي خلال موسم دراما رمضان عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، حيث يُعرض على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساءً، مع إعادة في 1:45 صباحًا و6:30 صباحًا و12:30 ظهر اليوم التالي. كما يُعرض على قناة CBC دراما في تمام 11:00 مساءً مع عدة مواعيد للإعادة. ￼

ويُعرض المسلسل أيضًا على قناة DMC في تمام 12:15 بعد منتصف الليل مع إعادة في 7:45 صباحًا، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في تمام 8:30 مساءً مع إعادات صباحية وظهيرة اليوم التالي، إضافة إلى توفره عبر منصة Watch it الرقمية بالتزامن مع العرض التليفزيوني.