محمود عزب يكشف كواليس الست موناليزا: تدخل محمد سامي أنقذ المسلسل وسرّع التصوير

كشف الفنان محمود عزب عن كواليس وتحديات واجهته خلال مشاركته في مسلسل "الست موناليزا"، مؤكدًا أن العمل مرّ بعدة صعوبات أثناء التصوير، أبرزها طول فترات الانتظار وعدم انتظام خطة التصوير اليومية.

الانتظار لساعات طويلة قبل تصوير مشاهده

وأوضح عزب، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار، أنه كان يعاني أحيانًا من الانتظار لساعات طويلة قبل تصوير مشاهده، قائلاً إن بعض المشاهد كانت تُصوَّر بينما يكون باقي الممثلين خارج موقع التصوير، وهو ما جعل التجربة مرهقة في بعض الأوقات.

وأشار إلى أن تدخل المخرج محمد سامي لعب دورًا مهمًا في إنقاذ العمل، حيث ساهم في تسريع وتيرة التصوير داخل وحدات العمل الثلاث، من أجل الانتهاء من الحلقات وتسليمها في الموعد المحدد للعرض، مؤكدًا أنه لولا هذا التدخل ربما كان المسلسل سيتأجل عرضه إلى موسم رمضان التالي.

كما تحدث عزب عن بعض المواقف الطارئة التي حدثت أثناء التصوير، مثل كسر أحد ألواح الزجاج داخل الديكور، لافتًا إلى أن فريق العمل تعامل مع هذه المواقف بسرعة واحترافية. وأشاد أيضًا بروح التعاون بين الفنانين، مشيرًا إلى أن الفنانة سوسن بدر واصلت تصوير مشاهدها رغم شعورها بالتعب.

التفاعل مع الشخصية

وفيما يتعلق بردود فعل الجمهور، عبّر محمود عزب عن دهشته من حجم التفاعل مع الشخصية التي قدمها، موضحًا أن الجمهور تداول مقاطع فيديو للمشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة طريقته في تجسيد شلل اليد، حيث استخدم "سولوتيب" للمساعدة في تثبيت وضعية اليد بشكل واقعي خلال التصوير.