سميرة عبدالعزيز : حنان مطاوع فنانة شاطرة ومش متكبرة

تحدثت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن رؤيتها لجيل الفنانين الشباب في الساحة الفنية، مؤكدة أن هناك عددًا من المواهب التي تستحق الاهتمام، وعلى رأسها الفنانة حنان مطاوع.

وأشادت سميرة عبدالعزيز خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بموهبة حنان مطاوع، واصفة إياها بأنها فنانة موهوبة ومجتهدة، إلى جانب تمتعها بالتواضع واحترامها لمن حولها في العمل.

وكشفت عن موقف جمعهما خلال أحد الأعمال، عندما نبهتها إلى طريقة نطق إحدى الجمل بشكل أدق، مؤكدة أن حنان مطاوع تقبلت الملاحظة بروح طيبة وقالت لها: "حاضر"، ثم أعادت الجملة كما أوضحتها لها.

وأضافت سميرة عبدالعزيز أن هذه الروح المتقبلة للنصيحة هي ما يميز الفنان الحقيقي، مشيرة إلى أن بعض الفنانات الشابات يستفدن من التوجيه والخبرة، وهو ما يجعل أمامهن مستقبلًا واعدًا في المجال الفني.

في سياق آخر، أعربت عن قلقها من تأثير الإعلانات على صناعة الفن، موضحة أن تحكم الإعلانات في كثير من الأعمال الفنية أصبح واضحًا في الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الأمر قد يضر بالصناعة عندما تصبح الاعتبارات المادية هي المتحكم الأول في اختيار الأعمال.